Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), ушел со своей орбиты и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Об этом журналистам сообщили сегодня, 4 июня, в ЦНИИмаш - головном научном институте госкорпорации "Роскосмос", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

Напомним, в ноябре 2018 года "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС, доставив туда около 2.5 тонны грузов, в числе которых - топливо, вода и сжатые газы.