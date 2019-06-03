Учёные рассказали, как можно вызвать чувство голода

Учёные из Японии определили, что изображения еды могут спровоцировать на подсознательном уровне чувство голода, даже если человек не успел распознать рисунок.

Исследователи показывали добровольцам разные изображения, в число в которых входили и фотографии еды, передаёт ferra.ru. Затем учёные проанализировали мозговую активность испытуемых и заметили, что миндалевидное тело головного мозга проявляла активность именно во время демонстрации изображений с едой. После того, как периодичность показа изображений увеличили до 0,02 секунды, мозг продолжил так же реагировать на фотографии еды, хотя испытуемые уже не могли определить, что изображено на картинках.

Учёные пришли к выводу, что чувство голода могут вызывать изображения пищи, даже если человек не осознает, что на фотографии есть еда. По мнению исследователей, эта находка может стать полезной для людей, страдающих от сниженного аппетита.