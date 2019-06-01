Британский ученый объяснил загадку Бермудского треугольника

Ученый из Саутгемптонского университета в Великобритании Саймон Боксол высказал довольно правдоподобную версию исчезновения самолетов и кораблей в районе знаменитого Бермудского треугольника.

За последнюю сотню лет на территории Бермудского треугольника пропали 20 единиц воздушного транспорта и около 50 суден. Научный сотрудник заявил, что "тайна" объясняется вполне естественными причинами.

По его словам, пропажа суден вызвана аномально высокими волнами - до 30 метров. Вызваны они могут быть тем, что шторма здесь способны передвигаться одновременно в двух направлениях - на север и на юг.

Одновременное возникновение штормов в северном и южном направлении и присоединение к ним еще одного со стороны штата Флорида могут спровоцировать те самые исчезновения морского и воздушного транспорта.