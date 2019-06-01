В NASA напомнили о грядущем полном солнечном затмении

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса рассказали о полном солнечном затмении, которое можно будет наблюдать в этом году. Об этом пишет The Independent.

Последний раз данное астрономическое явление можно было наблюдать два года назад, летом 2017 года. В нынешнем 2019 году затмение произойдет 2 июля и продлится, согласно подсчетам, 4 минуты и 33 секунды.

В это время Луна пройдет между Солнцем и Землей. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили. Уточняется, что последние две страны окажутся в лунной тени.