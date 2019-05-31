Американские ученые призывают не подшучивать над лишним весом подростков

Эксперты из Национального института здоровья и развития детей в Мэриленде призывают не подшучивать над лишним весом подростков. В ходе эксперимента они наблюдали за изменением массы тела 110 ребят.

По мнению ученых, на прибавку веса может оказывать существенное влияние эмоциональная атмосфера, которая царит вокруг подростка.

Как сообщает журнал "Здоровье", перед началом эксперимента каждому участнику предложили заполнить анкету, в которой спрашивалось, не дразнят ли его члены семьи или ровесники, а также, не указывают ли они постоянно на его полноту. В течение пятнадцати лет специалисты раз в год проводили контрольные замеры добровольцев. Выяснилось, что масса тела молодых людей, над лишним весом которых регулярно подшучивали, за год увеличивалась на 33 процента.

Эксперты убеждены, что ни в коем случае не следует акцентировать внимание на полноте тинейджера – лучше предложить ему вместе заняться спортом.