Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, находящиеся на Международной космической станции, 29 мая совершат выход в открытый космос. Он продлится около шести часов.

Во время выхода российские космонавты выкинут отработавшие блоки эксперимента "Обстановка", которые затем сгорят в атмосфере. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Кроме того, они должны будут снять пробы с внешней оболочки МКС, выполнить еще несколько работ в рамках экспериментов. Россиянам также придется заняться "уборкой": очистить снаружи иллюминаторы.

Отмечается, что "прогулка" будет посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова - "человека, который впервые сделал шаг в неизвестность и оказался один на один с безграничным космическим пространством".