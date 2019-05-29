Врач рассказал, как москвичам защититься от жары

В среду, 29 мая, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как москвичам защититься от жары. Согласно последней информации, сегодня температура воздуха в столице достигнет 31 градуса.

Эксперт отметил, что если человек постоянно находится на солнце и вынужден передвигаться, то при себе необходимо иметь бутылку воды и пить по 150 миллилитров каждые 15 минут, передает RT.



Водовозов напомнил, что при жаре существует высокая вероятность получить тепловой удар или перегрев, поэтому необходимо обращать внимание на вентиляцию в закрытых помещениях. Кроме того, в жару рекомендуется одеваться в вещи из натуральных "дышащих" тканей, среди которых лен и хлопок. Не стоит забывать и о головном уборе.