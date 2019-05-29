Ученые выявили эффективный способ избавления от жира в области живота

Ученые из Американского гериатрического общества провели исследования и выявили эффективный способ избавления от жировых отложений на животе. Оказалось, что фигуру можно быстро привести в порядок.

Специалисты отметили, что с возрастом у людей сокращается мышечная масса и накапливается жир в верней части туловища и области живота. Как сообщается на сайте MedicalXpress, абдоминальное ожирение существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что избавиться от жира на животе помогают интервальные тренировки три раза в неделю. Добровольцев в возрасте от 70 лет поделили на две группы: представители одной группы вели привычный образ жизни, а члены второй трижды в неделю занимались интервальными тренировками. Сначала они длились 18 минут, но постепенно их продолжительность достигла 36 минут. В рамках этих занятий, короткие периоды повышенной активности чередовались с недолгими передышками в соотношении 40 к 20.

У членов второй группы жировая масса за десять недель сократилась почти на треть по сравнению с представителями первой группы.