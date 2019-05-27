Ученые в Австралии обнаружили грибы, выделяющие золото

В Австралии специалистами были обнаружены грибки, которые могут превращать соединения золота в чистый металл. Об этом сообщается в статье, опубликованной накануне в Nature Communications. В Канаде найден гриб, возраст которого достигает 1 млрд лет

Fusarium oxysporum были обнаружены в шахтах и показали крайне необычную способность благодаря механизму выделения пероксида водорода. Соединения золота окисляются, а освобожденные ионы формируют металл.

Комплексы чистого металла покрывают поверхность грибов сверкающими наночастицами. Специалисты отмечают, что цель процесса еще не ясна, однако грибки с золотым покрытием вырастают быстрее и крупнее обычных.

Уточняется в частности, что эти наночастицы выделяющегося золота могут позволить грибу быстрее впитывать питательные вещества, а кроме того - выступают в роли катализатора для необходимых данному организму реакций.