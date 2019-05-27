Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал видеозапись удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б". Инцидент произошел накануне при старте "Союза" с космодрома Плесецк. Рогозин рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луну

Удар молнии поразил ракету спустя буквально несколько секунд после ее запуска с земли. Однако же, несмотря на данное происшествие, "Союз-2.1б" впоследствии успешно вывел спутник "Глонасс-М" на орбиту.

В подписи к видеоролику, опубликованному на странице в сервисе микроблогов Twitter, Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском аппарата и с удовлетворением отметил, что молния им "не помеха".

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Ранее, как уже сообщали АН, глава Роскосмоса рассказал, когда произойдет высадка первого российского космонавта на Луну, а также развертывание жилых модулей для постоянного пребывания и работы космонавтов.