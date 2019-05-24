В Канаде найден гриб, возраст которого достигает 1 млрд лет

В Канаде недавно был обнаружен древний гриб, который всего лишь в четыре раза младше нашей планеты. Согласно последней информации источников, возраст найденного растения достигает 1 миллиарда лет.

Поразительная находка была сделана недавно на арктической территории Канады. Как сообщило ранее на эой неделе научное издание Nature, гриб, о котором идет речь, имеет шарообразную форму. Уже известно, что в его клетки входит хитин. Найденный вид было решено назвать Ourasphaira giraldae.

Ученые подчеркивают, что наличие грибов в столь доисторические времена сдвигает и начало эволюции животных. Не исключено, что они появились на Земле не 500-600 миллионов лет назад, как считалось до этого, а гораздо раньше.