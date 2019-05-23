Рогозин рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луну

Дмитрий Рогозин рассказал, что высадка первого российского космонавта на Луну предполагается в 2030 году в рамках пилотируемого полёта к земному спутнику.

По словам Рогозина, в 2029 году будет совершён облет Луны, после чего на спутнике Земли будут развёрнуты жилые модули для постоянного пребывания и работы космонавтов, передаёт РИА Новости.

Ранее в головном научном институте «Роскосмоса» сообщили, что после 2035 году на Луне заработает лунная база, где космонавты смогут изучать спутник Земли. После 2031 года экспедиции к Луне должны стать ежегодными.

Дмитрий Рогозин рассказал, что высадка первого российского космонавта на Луну предполагается в 2030 году в рамках пилотируемого полёта к земному спутнику.По словам Рогозина, в 2029 году будет совершён облет Луны, после чего на спутнике Земли будут развёрнуты жилые модули для постоянного пребывания и работы космонавтов, передаёт РИА Новости.Ранее в головном научном институте «Роскосмоса» сообщили, что после 2035 году на Луне заработает лунная база, где космонавты смогут изучать спутник Земли. После 2031 года экспедиции к Луне должны стать ежегодными.