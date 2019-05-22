Ученые: никотин, поступающий с молоком матери, может сформировать зависимость у ребенка

Ученые из Медицинской школы при Калифорнийском университете в Сан-Диего провели ряд исследований и выяснили, что никотин, поступающий с молоком матери, может сформировать зависимость у ребенка.

Специалисты заметили, что у новорожденных мышат, которые питались грудным молоком со "следами" никотина, менялась нейропластичность в области мозга. У этих животных существенно увеличивалось количество нейронов, восприимчивых к никотину, а это в свою очередь превращалось в никотиновую зависимость.

Как сообщает журнал "Здоровье", когда молодые нейроны впервые подвергаются воздействию никотина, они усиливают экспрессию генов, которые отвечают за выработку дофамина. Именно увеличенное количество дофамина приводит к развитию никотиновых предпочтений во взрослом возрасте.

