Стремление обзавестись собакой связали с генетикой

Учёные заявили, что желание людей держать дома собаку может быть связано с генетикой. По словам исследователей из Швеции, любовь к четвероногим друзьям на 50% обусловлена наследственностью.

Специалисты провели исследования, где рассматривали связь между строением ДНК и наличием собаки. Они пришли к выводу, что у некоторых людей есть особый «ген собаководства», передаёт «Волгоградская правда». Такой ген сформировался ещё во времена каменного века, когда люди только начали приручать и одомашнивать собак.

Учёные считают, что их исследование поможет выяснить, как домашние животные могут влиять на самочувствие человека.