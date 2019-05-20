Уничтожение пчеловодства снизило урожайность всего сельского хозяйства страны

Скандалы сопровождают деятельность Минобрнауки с самого момента его рождения. То ли дилетантизм министра и некоторых его замов тому виной, то ли наоборот – высочайший профессионализм в разрушении российской науки под видом созидания и обновления «замшелой и консервативной академии». Так или иначе, но Михаил Котюков вместе с командой, которую он перетащил из ФАНО, весьма в этом преуспел.



Сегодня эксперты говорят, что на нынешнем этапе развития сельхознауки мы упёрлись в «урожайный потолок». И вот тут могли бы сказать своё слово наши учёные и институты сельхозотделения РАН. Если бы большинство из них не приказало долго жить после шестилетнего правления Михаила Котюкова и его директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугара Алиевича Багирова.



Первым делом практически полностью уничтожено пчеловодство в России как отрасль. Без пчелоопыления нет семеноводства, нет устойчивого развития всего сельскохозяйственного производства и селекции. В ближайшие годы, по данным Минсельхоза, государство собирается вложить в создание современных селекционных семеноводческих центров несколько десятков миллиардов рублей. Но вкладывать миллиарды в центры, попутно уничтожая пчеловодство, – это мошенничество и разбазаривание государственных средств. И не только опыление и селекция. Практически любой огурец, помидор или кабачок, который попадёт на стол, – это результат пчелиной работы. Пчёлы – это наши кормильцы.



На восстановление отрасли нужны десятки и сотни миллиардов рублей и многие-многие годы. Так безалаберность это, непрофессионализм или вредительство?



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