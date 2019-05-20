Кардиолог назвал полезные и вредные для сердца продукты

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев рассказал в минувшее воскресенье, 19 мая, какие продукты питания являются наиболее полезными и вредными для сердца.

По словам специалиста, в день человек должен употреблять минимум 400 граммов овощей – иначе он подвергает себя риску развития ишемической болезни, передает "Свободная пресса".

Кремнев отметил, что пользу приносят крупы, однако рекомендует не злоупотреблять ими, в особенности, манной кашей, в которой содержится много углеводов. Врач посоветовал включить в рацион вареную рыбу, а вот свинину, жирные сорта сыра и творога, а также яичный желток свести к минимуму или вовсе перестать употреблять, отмечает ФАН.