СМИ: британские врачи впервые прооперировали плод в утробе матери

Британские хирурги впервые прооперировали ребенка, который находился в утробе матери. Согласно последним данным, врачи применили технологии малоинвазивной хирургии для восстановления позвоночника плода.

Операция была проведена в лондонской больнице Кингс-колледж. У нерожденного ребенка был диагностирован порок развития позвоночника, вследствие чего было решено осуществить хирургическое вмешательство, передает Би-би-си.

Мать малыша Шерри Шарп успешно перенесла трехчасовую операцию. Позже стало известно, что медики смогли поставить спинной мозг плода в правильное положение.

Малыш родился раньше срока – через 6 недель после операции на 33-й неделе. Мальчик получил имя Джексон. В настоящий момент он находится в отделении неонатальной интенсивной терапии. Известно, что у ребенка двигаются ножки, хотя до проведения операции считалось, что мальчик не сможет шевелиться.