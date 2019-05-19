Специалист рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

Эксперт в субботу, 19 мая, рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы. Согласно последней информации специалиста, около 30 процентов граждан Российской Федерации имеют проблемы со сном

Гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин утверждает, что 42 миллионам россиян можно поставить диагноз в сфере инсомнии. Оказалось, что эта проблема в основном касается жителей крупных городов. По словам эксперта, индустриальная среда накладывает на качество сна существенный отпечаток, передает РИА "Новости"

Специалист предупреждает: каждый третий человек, "переезжающий в крупный мегаполис" может обрести проблемы со сном.