На МКС приступили к испытаниям биореактора для переработки углекислого газа
9 мая 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
На МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете генерировать метан, кислород и воду.
Прибор был разработан специалистами DLR и сотрудниками Института космических систем при Штутгартском университете. Внутри устройства находятся водоросли вида Chlorella vulgaris, перерабатывающие углекислый газ.
Предполагается, что биореактор будет работать совместно с системой очистки воздуха (ACLS). Помимо генерации газов и воды, водоросли будут выделять питательную биомассу, которую астронавты могли бы употреблять в пищу.
Создание такой еды в будущем позволит брать в космические путешествия меньше продовольствия. По оценкам исследователей, примерно 30% пищи астронавта можно будет заменить производимыми генератором продуктами.