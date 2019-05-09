Видео: в Индии вскрыли 4000-летнюю священную гробницу

Индийские археологи нашли и исследовали древнюю гробницу, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет. Захоронение располагалось в штате Уттар-Прадеш, в 68 километрах от Дели.

При вскрытии гробницы археологическая служба Индии обнаружила два украшенных росписями деревянных саркофага, стоящих на постаментах, с останками двух человек, а также множество различных древних артефактов.

В частности, наконечники стрел, браслеты, золотые бусы и медное зеркало: останки принадлежат женщинам. Интересно, что у головы одной из них найден меч. Данный факт вызвал у специалистов множество вопросов.



