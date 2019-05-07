При раскопках в Азове была найдена кровать с подогревом XVII века

Сегодня стало известно, что в ходе раскопок в Ростовской области археологи Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника нашли кровать XVII века с системой подогрева.

Находка была сделана в Азове. Заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский отметил, что внутри старинной лежанки находятся горизонтальные дымоходы, а с одной стороны идет вытяжка. Эта система позволяет подогревать кровать, когда на ней спит человек, передает ТАСС.

Специалист отметил, что подобная лежанка была изобретена на Дальнем Востоке, а в Азаке (древнее название Азова) она начала распространяться в середине XIV века. Пока ученые затрудняются назвать точные годы создания кровати с подогревом, найденной на территории Азова. Достать объект на поверхность археологи пока не могут.