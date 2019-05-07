Ученые: люди с высоким уровнем физической активности реже болеют раком

Специалисты медицинской школы имени Джона Хопкинса недавно провели ряд исследований и пришли к выводу, что люди с высоким уровнем физической активности реже болеют раком легких и кишечника.

Медики проанализировали данные стресс-теста на беговой дорожке примерно у 50 тысяч пациентов, после чего наблюдали за ними в течение 8 лет. Как сообщает журнал "Здоровье", у добровольцев, успешно прошедших тест, вероятность заболеть раком легких или кишечника была на 60-77 процентов ниже, чем у людей с низким уровнем физической подготовки.

Кроме того, оказалось, что если онкологией заболевали участники эксперимента с привычкой вести активный образ жизни, то шанс избежать летального исхода у них был существенно выше, чем у неспортивных людей.