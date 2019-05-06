Корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon, созданный компанией SpaceX, совершил в понедельник стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция происходящего велась на официальном сайте NASA.

Корабль был захвачен механическим манипулятором Canadarm под управлением канадского астронавта Давида Сан-Жака. Стыковку с американским модулем "Гармония" осуществили специалисты с Земли в 16:32 мск.

Снаружи американского грузового корабля Dragon при его сближении с МКС был обнаружен болтающийся кабель. Однако, как отметили специалисты, кабель, к счастью, не смог стать помехой для захвата объекта.

На борту Dragon находится 2.5 тонны полезных грузов: продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. Это 17-й полет компании SpaceX по заказу NASA для снабжения МКС.