Участник проекта «Научка» рассказал о проблеме космического мусора

Медиахолдинг «Гранада Пресс» совместно с Информационным центром по атомной энергии г. Челябинска запустили совместный проект «Научка».

«Научка» - это серия коротких научно-познавательных видероликов. Участники проекта - ученые, преподаватели, популяризаторы науки, которые расскажут о теориях, гипотезах, тайнах и экспериментах в различных сферах. Первым участником программы стал Павел Скрипниченко, астроном, сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ (г. Екатеринбург), руководитель школы астрономии kantrSkrip. Павел рассказывает, какую опасность для человечества таит в себе космический мусор.

Партнером проекта выступает Информационный центр по атомной энергии г Челябинска. ИЦАЭ — это современная коммуникационная площадка для школьников, студентов, преподавателей и всех, кому интересна наука. Сотрудники ИЦАЭ выступает в роли организатора многих научно-популярных мероприятий, в том чиле творческих конкурсов и олимпиад для школьников.