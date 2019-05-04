Ученые: хронический недосып на молекулярном уровне повышает риск развития болезней сердца

Ученые из университета Колорадо в Боулдере (США) провели исследование и выяснили, что хронический недосып на молекулярном уровне увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Согласно последней информации, из-за постоянного дефицита сна в организме человека может снижаться концентрация молекул микроРНК, которые играют важнейшую роль в регуляции здоровья сосудов и сердца.

Как сообщает журнал "Здоровье", ученые измерили уровень циркулирующих в крови микроРНК у 12 здоровых людей, которые спали менее 7 часов в сутки, и еще у 12 людей с нормальной продолжительностью сна. У первых уровень молекул был значительно ниже, чем у вторых. Специалисты полагают, что у членов первой группы впоследствии может развиться воспалительный процесс в организме, а также серьезно ухудшиться функционирование сосудов.