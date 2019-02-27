Ученные: бессонница может являться генетическим заболеванием

Группа ученых во главе с голландскими экспертами провела исследование и выяснила, что бессонница может являться генетическим заболеванием. Существуют 956 генов, влияющих на проблемы со сном.

Нейрофизиолог Эс ван Сомерен не исключил, что люди, имеющие один из этих генов в своем ДНК, испытывают сложности с тем, чтобы избавиться от напряжения даже в процессе сна. У некоторых из-за генетических свойств не срабатывает механизм, помогающий обрабатывать впечатления и события, которые произошли за день.

Как уточняет Нидерландская телерадиовещательная корпорация, этим категориям людей ночной сон не помогает отдыхать. Иногда они просыпаются среди ночи и ощущают еще более сильное напряжение, чем до отхода ко сну.