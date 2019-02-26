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В небе над Исландией появился зеленый сияющий дракон

26 февраля 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

В небе над Исландией появился зеленый сияющий дракон
pixabay.com

В ночном небе над Исландией очевидцы запечатлели огромного сияющего зеленого дракона. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, снимки были переданы в NASA, где их изучили специалисты.

На фото попало северное сияние в виде огромного дракона. На кадрах, переданных в NASA, отчетливо видно, что зеленый контур образует тело существа, а его голова и язык ярко подсвечиваются.

"Аврора была вызвана дырой в короне Солнца, которая вытеснила заряженные частицы в солнечный ветер. А он, в свою очередь, принес их в магнитосферу Земли", - пояснил представитель агентства.

Северное и Южное Сияние также известны как "полярные сияния". Существует два типа Авроры: Aurora Borealis, что означает "рассвет Севера", и Aurora Australis, в переводе - "рассвет юга".

Фото: dailymail.co.uk

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