На Марсе обнаружили русла древних рек

Научные сотрудники нашли доказательства вероятного существования жизни на Марсе: на Красной планете обнаружили русла древних рек. Образования видны на снимках, сделанных аппаратом Mars Express.

Об этом сообщает портал Дни24. На Землю были переданы снимки, на которых хорошо видна разветвленная "система траншей". По мнению ученых, это русла древних высохших рек - свидетельство активности воды на поверхности Марса.

Астрономы считают, что около четырех миллиардов лет назад на Красной планете было множество водоемов, о чем свидетельствуют многочисленные следы береговых линий, озер, рек. Новые фото лишь подтвердили догадки ученых.

Согласно последним топографическим исследованиям, система рек Марса очень похожа земную. Это говорит о том, что на планете раньше была вода а, соответственно, и вероятность существования на ней жизни - увеличивается.