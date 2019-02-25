Ученые обнаружили еще одну опасность поваренной соли

Ученые Технического университета Мюнхена недавно провели ряд исследований и выявили еще одну опасность соли. Оказалось, что данный продукт способен нанести серьезный вред здоровью человека.

Выяснилось, что отложения поваренной соли (хлорид натрия) могут привести к развитию аллергических иммунных реакций, отмечается на портале MedicalXpress. Оказалось, что это вещество оказывает существенное влияние на Т-клетки, которые позволяют человеческому организму быть устойчивым к инфекциям.

Исследователи отмечают, что соль заставляет эти клетки производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13, а их переизбыток в организме способен вызвать очень быстрое развитие кожных воспалений.