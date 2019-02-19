NASA готовит экспедицию на Марс

NASA начинает подготовку к пилотируемому полету на Марс. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства Джим Брайденстайн.

По его словам, экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые для такого полета технологии на полетах к естественному спутнику Земли.

Управление планирует добиться снижения риска космических полетов, провести проверку надежности техники и разработать технологии для многократного использования техники на Красной планете.

"Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а потом забыть этот проект на полвека", - сказал накануне Бранденстайн в интервью телекомпании MSNBC.

Напротив, глава космического ведомства США заверил, что в первую очередь в NASA намерены, согласно полученной директиве американского президента, обеспечить устойчивое присутствие на Луне.