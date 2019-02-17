//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Наука 13+

Россия наладит добычу полезных ископаемых на Луне

17 февраля 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Россия наладит добычу полезных ископаемых на Луне
фотобанк АН

Россия планирует в 2031-2035 годах доставить на Луну четыре автоматических космических аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В частности, многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых, а также модули для базы, создаваемой на естественном спутнике Земли.

Таково необходимое оборудование для поиска и разработки лунных ресурсов. Как отмечает агентство, для обеспечения связи и навигации будет запущен отдельный орбитальный аппарат.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//В мире

В Новой Зеландии кот навострился воровать соседские газеты

В Новой Зеландии кот навострился воровать соседские газеты

В городе Уэйниомата новозеландский кот по кличке Макс наловчился воровать газеты в соседском доме и приносить их своим хозяевам. Видео с питомцем опубликовала в Facebook Джейд Джефферис.

//Политика

Ющенко уверен, что Украине нужен покой

Ющенко уверен, что Украине нужен покой

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что «разношёрстность» в народном мнении происходит из-за того, что у страны никогда не было собственной государственности.

//Хайтек

Twitter удалил пост Дональда Трампа

Twitter удалил пост Дональда Трампа

Одно из недавних сообщений президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа в микроблоге Twitter было удалено администрацией соцсети. Причиной стало нарушение авторских прав.

//Общество

Германия видит в России «великую IT-державу»

Германия видит в России «великую IT-державу»

В Германии отмечают, что российские IT-компании обладают как профессионализмом, так и инновационностью. При этом в стране пока нет достаточно крупного глобального игрока.

//Армия

Для новой боевой экипировки разработают микробеспилотник

Для новой боевой экипировки разработают микробеспилотник

В России началась разработка нового микробеспилотника. Этой беспилотной системой планируется оснастить боевую экипировку «Ратник» третьего поколения, сообщили сегодня разработчики.

//Новости МирТесен



//Наука

Илон Маск подал в суд на NASA

Илон Маск подал в суд на NASA

Илон Маск впервые пожаловался на NASA за проигранный тендер на запуск. SpaceX требует объяснить, почему для научной миссии выбрана ракета конкурента, если ракета Маск на треть дешевле.

//Шоу-бизнес

Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась

Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась

Анастасия Волочкова была очень возмущена, когда узнала, что в эфире на одном из телеканалов Ксения Собчак вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь, начала рассказывать об их отношениях с балериной.

//Шоу-бизнес

Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

Музыканты группы «Чайф» после перелёта из Москвы в Екатеринбург обнаружили, что остались без гитар. Музыкальные инструменты пропали у солиста Владимира Шахрина и гитариста Владимира Бегунова.

//Шоу-бизнес

Мать Децла опровергла версию, что её сын умер из-за запрещённых веществ

Мать Децла опровергла версию, что её сын умер из-за запрещённых веществ

Ирина Толмацкая рассказала о том, какой напряжённый график был у Децла. Она уверена, что причиной остановки сердца музыканта стали именно большие нагрузки.

//Наука

Россия наладит добычу полезных ископаемых на Луне

Россия наладит добычу полезных ископаемых на Луне

Россия планирует в 2031-2035 годах доставить на Луну четыре автоматических космических аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

//Общество

Участница шоу "Голос" насмерть сбила человека и скрылась с места аварии

Участница шоу "Голос" насмерть сбила человека и скрылась с места аварии

Участница шоу "Голос" насмерть сбила таксиста, который остановился на дороге, чтобы осмотреть поломку своей машины. Сотрудники ГИБДД задержали певицу, виновную в гибели человека.

//Новости партнеров

//В мире

В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка силовиками ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка силовиками ВСУ

В ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков в воскресенье открыли огонь по району "Вольво-центра" на северо-западной окраине Донецка, выпустив за час более 20 мин и снарядов.

//Политика

Пушков: "США недовольны уровнем единства в НАТО"

Пушков: "США недовольны уровнем единства в НАТО"

Российский сенатор Алексей Пушков оценил речь американского вице-президента Майкла Пенса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и считает, что США недовольны обстановкой в НАТО.

//Шоу-бизнес

Марат Башаров узнал о разводе из Сети

Марат Башаров узнал о разводе из Сети

Скандально известный актер Марат Башаров заявил, что узнал о разводе с супругой благодаря Всемирной паутине. По его словам, до появления публикаций в СМИ он был не в курсе происходящего.

//В мире

СМИ стало известно о состоянии Сергея Скрипаля

СМИ стало известно о состоянии Сергея Скрипаля

Состояние здоровья бывшего офицера Главного разведывательного Управления Сергея Скрипаля ухудшилось. Об этом сегодня сообщило издание Times со ссылкой на источники в британской разведке.

//Армия

Россия поставит в ОАЭ "Корнеты" и "Панцири"

Россия поставит в ОАЭ "Корнеты" и "Панцири"

Вооруженные силы ОАЭ заявили о закупках противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь" российского производства.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за сообщения о минировании эвакуировали "Мариинку"

В Санкт-Петербурге из-за сообщения о минировании эвакуировали "Мариинку"

В Северной столице сотрудников и зрителей знаменитого Мариинского театра эвакуировали в связи с сообщением о минировании. Об этом журналистам рассказала пресс-атташе театра Анна Касаткина.

//Здоровье

Сезон гриппа: как защититься от опасного вируса?

Сезон гриппа: как защититься от опасного вируса?

Обеспокоенность жителей России ситуацией, вызванной распространение гриппа, закономерна. С начала 2019 года грипп уверенно атакует многие регионы страны. Вирус опасен и имеет множество разновидностей.

//В мире

Квартал Красных фонарей в Амстердаме ждет реорганизация

Квартал Красных фонарей в Амстердаме ждет реорганизация

Городская администрация Амстердама приняла решение реформировать знаменитый квартал Красных фонарей. Об этом в воскресенье сообщила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Мария Куликова: "Самое главное - семья"

Мария Куликова: "Самое главное - семья"

Известная российская актриса Мария Куликова полюбилась многим телезрителям своими ролями во множестве фильмов и сериалов. А в недавнем интервью рассказала о том, кем является ее героиня в жизни.

//Метеоновости

Москву ждут холода

Москву ждут холода

На столичный регион с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт. В ночь на вторник, с 18 на 19 февраля, столбики термометров в городе опустятся до минус 10 градусов.

//В мире

Почему китайский министр не подал руку Чубайсу?

Почему китайский министр не подал руку Чубайсу?

На саммите "Евразийские технологии-2019" в Санкт-Петербурге министр по развитию высоких технологий КНР Джиан Минг отказался подавать руку главе Роснано Анатолию Чубайсу.

//Общество

Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов

Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов. В этом году всероссийское движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей.

//В мире

Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Сотрудники полиции датского региона Южная Ютландия со вчерашнего дня прочесывали местность в поисках.. кенгуру. Об этом сообщили в воскресенье представители местных правоохранительных органов.

//Армия

Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

На Международной выставке вооружений и военной техники, проходящей в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ), Россия представила новое интеллектуальное оружие – самоподрывающийся беспилотник КУБ-БЛА.

//Политика

Лавров: "Новые санкции США бессмысленны"

Лавров: "Новые санкции США бессмысленны"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя готовящийся в США пакет новых антироссийских санкций, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.

//Происшествия

На западе Москвы строители оставили без света несколько жилых домов

На западе Москвы строители оставили без света несколько жилых домов

В ходе проведения строительных работ в Можайском районе столицы рабочими был поврежден электрический кабель. Из-за этой оплошности жители нескольких жилых домов остались без света.

//В мире

На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

В британском городе Солсбери неизвестные повесили огромный российский триколор на строительных лесах, установленных на одном из корпусов знаменитого готического собора Девы Марии.

//Здоровье

Названа самая полезная диета для похудения

Названа самая полезная диета для похудения

Специалисты Университета Лестера назвали рацион питания для похудения, который является самым полезным для человеческого организма. Как оказалось, лучшим советчиком является сельская жизнь.

//Здоровье

Ученые рассказали, как питаться, чтобы избавиться от жира на животе

Ученые рассказали, как питаться, чтобы избавиться от жира на животе

Ученые рассказали, употребление каких продуктов поможет желающим похудеть добиться стройности, в частности – избавиться от жира на животе. Морить себя голодом при этом вовсе не потребуется.

//Мнение

Голодание россиян как новый национальный проект

Голодание россиян как новый национальный проект

Во времена позднего СССР, когда дорожал главный национальный продукт, народ вспоминал бородатый анекдот: «Папа, папа – водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!».

//Общество

Пенсионерка сломала руку девочке-подростку, пока выходила из автобуса

Пенсионерка сломала руку девочке-подростку, пока выходила из автобуса

Пенсионерка из Казани, спешащая покинуть автобус на нужной остановке, обругала, а затем ещё и толкнула тринадцатилетнюю девочку, да так, что школьница сломала руку.

//Спорт

Ответ на антидопинговую истерию США

Ответ на антидопинговую истерию США

Общественная палата совместно с Государственной Думой РФ и Международным фондом помощи ветеранам и инвалидам спорта опубликовала доклад о западной практике использования запрещенных веществ.

//Общество

Челябинский собаковод додумался выгуливать пса через окно

Челябинский собаковод додумался выгуливать пса через окно

Зима в Челябинске, видимо, настолько сурова, что один из жителей этого города, обитатель квартиры на первом этаже, додумался выгуливать свою собаку, не выходя на улицу – через окно.

//Общество

Японка заселила целую деревню куклами, чтобы не чувствовать себя одиноко

Японка заселила целую деревню куклами, чтобы не чувствовать себя одиноко

Жительница японской деревеньки Нагоро, расположившейся на острове Сикоку, на весь мир прославила свою малую родину. Художница Аяно Цукими заселила пустующие дома куклами ростом с человека.

//В мире

В Госдуме оценили уверенность Порошенко в результатах выборов

В Госдуме оценили уверенность Порошенко в результатах выборов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, высказавшего уверенность в «прекрасном результате» выборов на Украине.

//Политика

В Германии рассказали, почему 10 лет назад Украину не приняли в НАТО

В Германии рассказали, почему 10 лет назад Украину не приняли в НАТО

Заместитель лидера замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф объяснил, почему в 2009 году Украина получила от НАТО отказ.

//Политика

Первый президент Украины заявил, что Донбасс теперь – другая страна

Первый президент Украины заявил, что Донбасс теперь – другая страна

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс давно стал отдельной территорией, а потому нынешние власти страны не смогут решить вопрос возвращения Донбасса силой.

//Происшествия

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой, интервалы движения поездов увеличены, сообщила пресс-служба столичной подземки.

//Образование

На ЕГЭ проверят креативность школьников

На ЕГЭ проверят креативность школьников

Российское образование взяло курс на креативность. Стимулировать школьников к развитию творческих способностей будут в рамках каждого из предметов. Также эта тенденция найдёт отражение и в ЕГЭ, сообщает КП.

//В мире

Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ответственно заявил, что уверен в «прекрасных результатах» на предстоящих выборах президента, которые пройдут на Украине уже через несколько недель.

//Общество

Пользователи Instagram обнаружили самую красивую учительницу в мире

Пользователи Instagram обнаружили самую красивую учительницу в мире

Фотография, сделанная на лекции по авторскому праву, за одну ночь превратила Чэн Цзя-вэнь в знаменитость. Интернет-пользователи восхитились прекрасным педагогом и даже нарекли девушку «Новой Брук Шилдс», передаёт КП.

//В мире

Новый боевой корабль ВМС США официально ввели в эксплуатацию

Новый боевой корабль ВМС США официально ввели в эксплуатацию

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялась торжественная церемония официального введения в эксплуатацию Tulsa - восьмого по счету боевого корабля прибрежной зоны класса Independence.

//Общество

Медведев высказался за сближение уровня доходов между городом и деревней

Медведев высказался за сближение уровня доходов между городом и деревней

Российское правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов населения в городах и деревнях в разных регионах страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//Шоу-бизнес

В США в прокат выйдет фильм с Меган Маркл в главной роли

В США в прокат выйдет фильм с Меган Маркл в главной роли

Фильм под названием «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» несколько лет лежал в запасниках, но теперь кинокомпания решила выпустить его в свет.

//Шоу-бизнес

Регина Тодоренко заявила, что без косметики похожа на бабушку

Регина Тодоренко заявила, что без косметики похожа на бабушку

Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фотографию без косметики. Звезда рассказала, что на этом снимке сама себе напомнила свою прабабушку, и пообещала поклонникам найти фото родственницы для сравнения.

//В мире

В Совфеде оценили заявление Порошенко об украинском "успехе"

В Совфеде оценили заявление Порошенко об украинском "успехе"

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего существующее положение дел на Украине «историей успеха».

//Армия

Ракета "Бронебойщик" успешно прошла госиспытания

Ракета "Бронебойщик" успешно прошла госиспытания

Новейшая российская авиационная ракета С-8ОФП «Бронебойщик» успешно прошла государственные испытания. В настоящее время решается вопрос о сроках начала поставок ракеты в армию России.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак начала приобщать двухлетнего сына к искусству

Ксения Собчак начала приобщать двухлетнего сына к искусству

Ксения Собчак рассказала в интернете о том, как прошёл её поход с двухлетним сыном Платоном в Эрмитаж, а также поделилась некоторыми воспоминаниями из своего детства.

//В мире

На карнавале в Венеции документы проверяли даже у масок

На карнавале в Венеции документы проверяли даже у масок

Корреспондент «Аргументов недели» подготовила репортаж из итальянской Венеции, где в минувшую субботу открылся карнавал. До начала марта этот город на воде погрузился в сплошной яркий праздник.

//В мире

Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Украинский телеведущий Юрий Гудименко протестировал одного из кандидатов в президенты страны на знание собственной предвыборной программы, зачитав ему в прямом эфире программу партии Гитлера.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
2

Пока американцы вкладывают миллиарды в киберзащиту, мы просто перерубим кабель
3

В школах Ульяновской области объявили карантин из-за ОРВИ и гриппа
4

В монастырях Афона ухудшилось отношение к русским монахам
5

Москву ждут холода

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры