Россия наладит добычу полезных ископаемых на Луне

Россия планирует в 2031-2035 годах доставить на Луну четыре автоматических космических аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В частности, многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых, а также модули для базы, создаваемой на естественном спутнике Земли.

Таково необходимое оборудование для поиска и разработки лунных ресурсов. Как отмечает агентство, для обеспечения связи и навигации будет запущен отдельный орбитальный аппарат.