Илон Маск подал в суд на NASA

Илон Маск впервые пожаловался на NASA за проигранный тендер на запуск. SpaceX требует объяснить, почему для научной миссии выбрана ракета конкурента, если ракета Маск на треть дешевле.

Об этом сегодня сообщает издание Газета.ru. SpaceX подала в суд на NASA из-за выбора для отправки Lucy носителя "Атлас" версии 5 от ULA вместо разработки детища Илона Маска.

В настоящий момент разбираются все детали тендерной "гонки". Проект временно заморожен до вынесения решения. Запуск космической миссии к Юпитеру запланирован на 2021 год.