Выявлена одна из смертельных опасностей недосыпа

Специалисты из Общеклинической больницы Массачусетса провели ряд исследований и выявили одну из серьезных опасностей недосыпа. Оказалось, что недостаток сна может привести к серьезному заболеванию.

Подчеркивается, что сон продолжительностью менее семи часов в день существенно повышает риск развития атеросклероза, а также возникновения инсульта в будущем.

Как сообщает издание Nature, ученые проводили эксперименты на лабораторных грызунах. Первая группа мышей спала более восьми часов каждую ночь, а вторую будили значительно раньше. У членов второй группы впоследствии был зафиксирован повышенный уровень лейкоцитов, а также возникновение атеросклеротических бляшек.