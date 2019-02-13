В сети Интернет Луну разбирают на участки

Профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк рассказал о продаже участков на Луне через Всемирную паутину.

По его мнению, любая продажа частей естественного спутника Земли в сети Интернет является незаконной. По его мнению, это "чистой воды" афера. Об этом сообщает в среду РИА Новости.

Сейчас стоимость одного акра естественного спутника Земли составляет в интернете 24.99 доллара. Стоимость максимального размера участка - 20 акров (8 гектаров) - 499.8 доллара.

Кроме того, "приобрести" участок желающие могут на любом объекте Солнечной системы. Однако, по словам профессора, никаких реальных прав собственности сделка не предусматривает.