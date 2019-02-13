В сети Интернет Луну разбирают на участки
13 февраля 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк рассказал о продаже участков на Луне через Всемирную паутину.
По его мнению, любая продажа частей естественного спутника Земли в сети Интернет является незаконной. По его мнению, это "чистой воды" афера. Об этом сообщает в среду РИА Новости.
Сейчас стоимость одного акра естественного спутника Земли составляет в интернете 24.99 доллара. Стоимость максимального размера участка - 20 акров (8 гектаров) - 499.8 доллара.
Кроме того, "приобрести" участок желающие могут на любом объекте Солнечной системы. Однако, по словам профессора, никаких реальных прав собственности сделка не предусматривает.