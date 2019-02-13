Учёные узнали, как был построен Стоунхендж

Археолог Беттина Шульц Паульссон провела исследование и пришла к выводу, что древнейшие мегалитические сооружения находятся на северо-западе Франции. К подобным памятникам древности можно отнести и Стоунхендж.

Как известно, мемориальные каменные сооружения были возведены древними людьми для поклонения богам, а также в качестве мест для захоронения умерших, передаёт Мир24. Но до сих пор оставалось неизвестным, откуда пошла традиция возводить подобные кромлехи.

Учёные смогли установить, что старейшая из подобных конструкций находится во Франции. Примерный возраст этого сооружения составляет около 6,5 тысяч лет. Исследователи уверены, что другие народы переняли кромлехи именно у Северной Франции. Археологи предположили, что у древних людей хорошо было развито мореходство, благодаря чему знания о строительстве подобных сооружений и распространились по свету.