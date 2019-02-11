Российский спутник зафиксировал неизвестные физические явления

Российский спутник зафиксировал в земной атмосфере неизвестные физические явления. Речь идет об аппарате "Ломоносов", запущенном в 2016 году, на котором установлен ультрафиолетовый телескоп.

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк отметил, что ученые пока не могут понять, какова физическая природа явлений, которые удалось зафиксировать спутнику.