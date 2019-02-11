Российский спутник зафиксировал неизвестные физические явления
11 февраля 2019, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
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11 февраля 2019, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
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Российский спутник зафиксировал неизвестные физические явления
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