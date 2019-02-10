Рогозин объяснил неудачные пуски российских ракет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков космических ракет. Объяснение прозвучало в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, любая техника "рано или поздно дает сбой". Он отметил, что на сегодняшний день в мире не существует ни одного образца какой-либо техники с гарантией стопроцентной надежности.

"Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99. И за запятой какие-то там еще проценты. Эти проценты - те случаи, которые рано или поздно происходят", - цитирует его агентство РИА Новости.

По его словам, ракета "Союз" запускалась не раз и без сбоев, но все же аварии были. В том числе, с пилотируемыми кораблями. Он подчеркнул, что количество нештатных ситуаций соответствует статистике.