Видео: ученые запечатлели уникальную сверхновую звезду

Астрономам, работающим на базе крупной стратосферной обсерватории SOFIA, удалось запечатлеть взрыв сверхновой звезды 1987A. Об этом сообщается на канале обсерватории в сети Интернет.

Мощная взрывная волна прошла через внешнее кольцо и уничтожила большую часть пыли. При этом, по словам специалистов обсерватории, пыль не только не вся уничтожена, но и получила мощный заряд от данного взрыва.

Благодаря исследованию теперь известно, что пыль - строительный материал для звезд и планет - может преобразовываться сразу после катастрофического повреждения, вызванного взрывной волной, пишет "Версия Инфо".

Как считает ученый Микако Маццура, наша Солнечная система полноценно сформировалась после такого же взрыва. Обнаруженная сверхновая считается одним из наиболее ярких светил, найденных за последние 400 лет.



