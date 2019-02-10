В Сахаре учёные нашли строения неизвестной цивилизации

Археологи в ходе раскопок нашли в Западной части Сахары сооружения ранее неизвестной цивилизации. Внимание учёных привлекли странные снимки, полученные со спутника.

Раскопки показали, что на снимки попали остатки древних строений, сообщает РИА Новости. Археологи сообщают, что постройки имеют самую разнообразную форму – начиная от стандартных прямоугольника и круга и заканчивая полумесяцем. Некоторые сооружения образуют комплексы общей площадью до 630 метров.

Учёные пока не готовы назвать точный возраст обнаруженных объектов, но по предположениям, некоторые постройки могли быть построены около полутора тысяч лет назад.