Во имя науки: органы для пересадки использовали без согласия доноров

Австралийские учёные подозревают своих китайских коллег в том, что они работали с органами заключённых, приговорённых к высшей мере наказания, не получив на то согласия.

Подозрения закрались после изучения 400 статей о пересадке внутренних органов, в том числе сердца, лёгких и печени, сообщает Мир24. Практически ни в одной из них не было упоминания о том, что донор дал добровольное согласие на использование его органов.

Венди Роджерс, профессор клинической этики, заявила о «варварских методах добычи органов». Причём её обвинения коснулись не только исследователей и врачей, но также и редакции изданий, где были опубликованы статьи. Также поступило требование изъять спорные статьи из научных журналов.