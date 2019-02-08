Ученые: средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека

Ученые недавно провели ряд исследований и выяснили, что существует продукт, который способен эффективно помочь в борьбе с депрессией. В эксперименте принимали участие более 26 тысяч человек.

Оказалось, что средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека. Речь идет о грецких орехах. Оказалось, что у испытуемых, которые ежедневно употребляли примерно 24 грамма этих орехов, депрессия наблюдалась примерно на 26 процентов реже, чем у тех, кто не ел их никогда.

Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на портал N+1, добровольцы, которые часто ели грецкие орехи, были очень активными и заинтересованными в ежедневных делах.