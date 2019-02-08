//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Наука 13+

Ученые: средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека

8 февраля 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые: средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека
фото: pixabay.com

Ученые недавно провели ряд исследований и выяснили, что существует продукт, который способен эффективно помочь в борьбе с депрессией. В эксперименте принимали участие более 26 тысяч человек.

Оказалось, что средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека. Речь идет о грецких орехах. Оказалось, что у испытуемых, которые ежедневно употребляли примерно 24 грамма этих орехов, депрессия наблюдалась примерно на 26 процентов реже, чем у тех, кто не ел их никогда.

Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на портал N+1, добровольцы, которые часто ели грецкие орехи, были очень активными и заинтересованными в ежедневных делах.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Культура

Названы место прощания и похорон Сергея Юрского, дата уточняется

Названы место прощания и похорон Сергея Юрского, дата уточняется

Прощание с народным артистом России Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета. Знаментый актер умер 8 февраля на 84 году жизни. В театре сообщили, что дата прощания с Юрским сейчас уточняется.

//В мире

Меркель: при Северном потоке-2 необходимо сохранить транзит газа через Украину

Меркель: при Северном потоке-2 необходимо сохранить транзит газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила, что при реализации проекта "Северный поток — 2" необходимо сохранить транзит российского газа через територрию Украины. "Мы не впадем в одностороннюю зависимость".

//Политика

Пушков: "США открывают новую главу в гонке ядерных вооружений"

Пушков: "США открывают новую главу в гонке ядерных вооружений"

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о новом соглашении, которое должно будет прийти на смену договору о РСМД.

//Непознанное

В ООН обсудили НЛО над Пентагоном

В ООН обсудили НЛО над Пентагоном

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видео выступления создателя международной платформы Galaktika Алии Прокофьевой на трибуне Организации Объединенных Наций.

//Общество

Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал наказание в мордовской колонии по делу об экстремизме.

//Новости МирТесен



//Общество

Получение повышенных пенсий для родственников погибших военных упростят

Получение повышенных пенсий для родственников погибших военных упростят

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поручил упростить получение повышенных пенсий для родственников погибших военных. Сейчас порядок этих выплат определяется законом от 1993 года.

//Культура

Актриса Ирина Муравьева празднует юбилей

Актриса Ирина Муравьева празднует юбилей

Народная артистка России Ирина Муравьева в пятницу, 8 февраля, празднует свой юбилей. Любимице российских зрителей, исполнительнице множества знаковых ролей в кино исполняется сегодня 70 лет.

//Шоу-бизнес

Фанаты Децла угрожают Александру Ревве из-за его песни 15-летней давности

Фанаты Децла угрожают Александру Ревве из-за его песни 15-летней давности

Поклонники рэпера Децла, который скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля, угрожают юмористу Александру Ревве из-за его песни пятнадцатилетней давности. Тогда артист еще был кэвээнщиком.

//Общество

Познер признался, что может рано или поздно поверить в существование Бога

Познер признался, что может рано или поздно поверить в существование Бога

Знаменитый журналист Владимир Познер заявил, что может отказаться от атеизма и поверить в Бога. Он подчеркнул, что в жизни бывает всякое, а слова "никогда" и "невозможно" надо употреблять крайне редко.

//Наука

Ученые: средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека

Ученые: средство от депрессии есть на кухне почти у каждого человека

Ученые недавно провели ряд исследований и выяснили, что существует продукт, который способен эффективно помочь в борьбе с депрессией. В эксперименте принимали участие более 26 тысяч человек.

//Культура

Владимир Меньшов рассказал о совместной работе с Сергеем Юрским

Владимир Меньшов рассказал о совместной работе с Сергеем Юрским

Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов, который создал легендарную картину "Любовь и голуби", в пятницу, 8 февраля, рассказал о совместной работе с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.

//Новости партнеров

//В мире

Вероятный район начала Третьей мировой войны обозначил российский политолог

Вероятный район начала Третьей мировой войны обозначил российский политолог

Бассейн Тихого океана является предполагаемым районом начала нового глобального вооруженного противостояния. Такой точки зрения придерживается российский политический эксперт Владимир Шаповалов.

//Общество

Названы сроки выступления президента России с посланием Федеральному собранию

Названы сроки выступления президента России с посланием Федеральному собранию

В пятницу, 8 февраля, стали известны сроки выступления президента России Владимира Путина с традиционным посланием Федеральному собранию. Данную информацию предоставил осведомленный источник.

//В мире

В СМИ появилась информация о еще одной жертве "Новичка"

В СМИ появилась информация о еще одной жертве "Новичка"

В СМИ появилась информация об очередной жертве отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Покушение, о котором идет речь, произошло незадолго до происшествия в британском Солсбери.

//Общество

Московских водителей с 1 марта начнут штрафовать за выезд на "вафельницу"

Московских водителей с 1 марта начнут штрафовать за выезд на "вафельницу"

С 1 марта текущего года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать автомобилистов за выезд на "вафельницу" на запрещающий сигнал светофора. Данную информацию сегодня утром предоставили в ГАИ.

//Шоу-бизнес

Рустам Солнцев предложил Галкину высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову

Рустам Солнцев предложил Галкину высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову

Шоумен Рустам Солнцев решил заступиться за Лию Ахеджакову. Он посоветовал «несмешному юмористу Галкину» оставить в покое талантливого, но беззащитного человека и предложил ему посмеяться над Аллой Пугачевой.

//В мире

Выявлен предполагаемый «рецепт победы» Порошенко на выборах президента Украины

Выявлен предполагаемый «рецепт победы» Порошенко на выборах президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко нашел «рецепт победы» на предстоящих выборах главы государства. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Боксер Александр Костромин убит за день до 30-летия

Боксер Александр Костромин убит за день до 30-летия

В Белгороде убит спортсмен Александр Костромин. 9 февраля боксеру Александру Костромину исполнилось бы 30 лет. Профессиональный боксер, победитель первенства России был найден мертвым в четверг, 7 февраля.

//Общество

Синоптики предупреждают о похолодании в Москве во второй половине февраля

Синоптики предупреждают о похолодании в Москве во второй половине февраля

Синоптики предупреждают, что во второй половине февраля в Москву вновь придет похолодание. Соответствующую информацию в пятницу, 8 февраля, предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

//Новости СМИ2

//В мире

МИД России: Николас Мадуро является законным лидером Венесуэлы

МИД России: Николас Мадуро является законным лидером Венесуэлы

Глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин сделал важное заявление. По его словам, Николас Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы.

//Культура

Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее отец Сергей Юрский долго болел

Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее отец Сергей Юрский долго болел

Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее папа знаменитый артист Сергей Юрский долго болел и умер от остановки сердца. По словам Юрской, официального заключения семья ждет сейчас.

//Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в столб

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в столб

Сегодня стало известно, что в московском аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в столб. Согласно последней информации источников, инцидент произошел утром в пятницу, 8 февраля.

//Шоу-бизнес

Сергей Зверев считает, что Анастасию Волочкову публично "травят"

Сергей Зверев считает, что Анастасию Волочкову публично "травят"

Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что возмущен публичной травлей балерины Анастасии Волочковой. Согласно последней информации, мужчина имеет в виду недавний инцидент на шоу "Пусть говорят".

//В мире

Стали известны детали возможного сценария новой войны между Россией и Западом

Стали известны детали возможного сценария новой войны между Россией и Западом

Политолог Евгений Сатановский описал вероятный сценарий нового военного столкновения между Российской Федерацией и странами Запада. Соответствующее заявление специалист сделал в телевизионном эфире.

//Шоу-бизнес

Лазарев исполнит на «Евровидении» песню, сочиненную Киркоровым

Лазарев исполнит на «Евровидении» песню, сочиненную Киркоровым

Певец Сергей Лазарев после объявления о том, что он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», сделал заявление: «На меня это накладывает еще больше ответственности».

//В мире

Эксперт рассказал, в каком украинском регионе Порошенко не любят больше всего

Эксперт рассказал, в каком украинском регионе Порошенко не любят больше всего

Историк и публицист Александр Васильев сегодня рассказал, в каком украинском регионе больше всего не любят президента страны Петра Порошенко. Эксперт также объяснил причину подобных показателей.

//В мире

Воскресший в Киеве Бабченко предрёк России голод и натовскую интервенцию

Воскресший в Киеве Бабченко предрёк России голод и натовскую интервенцию

Мастер политического перфоманса, бежавший из России в Киев журналист Аркадий Бабченко, который умирал и воскресал, теперь занимается футорологическими прогнозами.

//Общество

Ушел из жизни актер Сергей Юрский

Ушел из жизни актер Сергей Юрский

Утром в пятницу, 8 февраля, стало известно о смерти народного артиста России Сергея Юрского. Данную печальную новость сегодня сообщили сотрудники пресс-службы Театра имени Моссовета, где служил артист.

//В мире

Видео уничтожения ВСУ зенитки и транспорта защитников ЛНР обнародовали в сети

Видео уничтожения ВСУ зенитки и транспорта защитников ЛНР обнародовали в сети

Один из Telegram-каналов опубликовал видео удара артиллерии Вооруженных сил Украины по позициям ополченцев ЛНР в районе города Золотое. Данные кадры сделал беспилотный летательный аппарат ВСУ.

//В мире

Порошенко утвердил границы «временно оккупированных» районов Донбасса

Порошенко утвердил границы «временно оккупированных» районов Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об утверждении границ «временно оккупированных» населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. По Донецкой области: Донецк, Горловка, Дебальцево...

//В мире

Власти США рекомендуют Мадуро бежать в Россию или на Кубу

Власти США рекомендуют Мадуро бежать в Россию или на Кубу

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Венесуэле Эллиотт Абрамс порекомендовал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро отказаться от своего высокого поста и бежать на Кубу или в Россию.

//Общество

Журналистка из Швеции впечатлена российским общественным транспортом

Журналистка из Швеции впечатлена российским общественным транспортом

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен впечатлена работой российского общественного транспорта. Анна-Лена Лаурен обратила внимание, что в России даже в Сибири в 40-градусные морозы работает железная дорога.

//В мире

СМИ сообщили, когда войска США покинут Сирию

СМИ сообщили, когда войска США покинут Сирию

В СМИ появилась информация о том, когда американские войска покинут территорию Сирии. Соответствующие данные в пятницу, 8 февраля, предоставили высокопоставленные источники в командовании ВС США.

//В мире

"Ъ": наблюдатели из РФ отправятся на украинские выборы, несмотря на запрет Киева

"Ъ": наблюдатели из РФ отправятся на украинские выборы, несмотря на запрет Киева

Российские наблюдатели отправятся в Киев, чтобы следить за выборами президента Украины, несмотря на запрет властей. Данную информацию сегодня предоставили источники в дипломатических кругах.

//Общество

Эксперты считают, что ГИБДД вернет себе право проводить техосмотр

Эксперты считают, что ГИБДД вернет себе право проводить техосмотр

Автоэксперты прокомментировали мнение главы Минтранса Евгения Дитриха по правилам прохождения техосмотра. По мнению министра, правила необходимо ужесточать, а за подделку документов наказывать серьезно.

//В мире

Жительница Великобритании более десяти лет жила с пластиковой пулей в ухе

Жительница Великобритании более десяти лет жила с пластиковой пулей в ухе

Жительница Великобритании Джейд Харрис более десяти лет жила с пулей в ухе. Все эти годы она жаловалась на проблемы со слухом, переспрашивала фразы при разговоре с друзьями и сама повышала голос.

//Общество

Вахтовый автобус c шахтерами попал в ДТП в Кузбассе, есть жертвы

Вахтовый автобус c шахтерами попал в ДТП в Кузбассе, есть жертвы

В Кемеровской области 8 февраля утром произошло крупное ДТП, в результате которого погибли шесть человек - шахтеры. По предварительным данным, в автобусе находились 22 человека. 16 человек пострадали.

//В мире

Полиция Британии полагает, что к "делу Скрипалей" причастны пятеро россиян

Полиция Британии полагает, что к "делу Скрипалей" причастны пятеро россиян

Сегодня стало известно, что полиция Великобритании полагает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери могут быть причастны пятеро граждан Российской Федерации.

//В мире

В Госдепе уточнили планы военной стратегии США

В Госдепе уточнили планы военной стратегии США

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон утончила планы военной стратегии Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе.

//Шоу-бизнес

Участником от России на «Евровидении-2019» объявлен Сергей Лазарев

Участником от России на «Евровидении-2019» объявлен Сергей Лазарев

Участником от России на «Евровидении-2019» объявлен Сергей Лазарев. Международный песенный конкурс пройдет в этом году в Израиле в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Подробности станут известны в ближайшую субботу.

//Спорт

Опознано тело футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе

Опознано тело футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе

Опознано тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который стал жертвой авиакатастрофы. Соответствующую информацию в пятницу, 8 февраля, предоставили сотрудники полиции графства Дорсет.

//В мире

"Если свекровь - монстр": в Британии невесту шокировало платье матери жениха

"Если свекровь - монстр": в Британии невесту шокировало платье матери жениха

Невеста из Великобритании пожаловалась на неуместный наряд своей свекрови, который женщина решила надеть на церемонию бракосочетания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Mirror.

//Туризм

Эксперты назвали самые опасные для российских туристов страны

Эксперты назвали самые опасные для российских туристов страны

Эксперты назвали пятерку стран, наиболее опасных для российских туристов. Именно здесь россияне чаще всего рискуют погибнуть, оказаться ограбленными или подхватить опасное заболевание.

//Армия

Россия предложила Штатам уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Россия предложила Штатам уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Министерство обороны Российской Федерации предложило Соединенным штатам уничтожить нарушающее ДРСМД оружие. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

//В мире

Новый туалет на американский сегмент МКС привезут только через год

Новый туалет на американский сегмент МКС привезут только через год

Новый туалет взамен вышедшего из строя в модуле Tranquility американского сегмента МКС будет доставлен на орбиту через год, сообщило НАСА. Сейчас на МКС функционируют два туалета.

//Наука

Степной суслик помог археологам найти древний клад

Степной суслик помог археологам найти древний клад

Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.

//Шоу-бизнес

Хочу продать себе дороже, беременная любовница Гуфа подалась в эскорт

Хочу продать себе дороже, беременная любовница Гуфа подалась в эскорт

Экс-участница скандальной телестройки Яна Шевцова, заявившая что беременна от Гуфа и вовсе не собирается возвращаться в родной Екатеринбург. Она решила податься в эскорт, потому что там делают большие деньги.

//Происшествия

В Сирии погиб российский военнослужащий

В Сирии погиб российский военнослужащий

В Сирийской Арабской Республике при выполнении боевого задания погиб российский контрактник Максим Плетнев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края.

//В мире

Макрон отказался выступать вместе с Меркель на конференции в Мюнхене

Макрон отказался выступать вместе с Меркель на конференции в Мюнхене

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать участие в конференции по безопасности в Мюнхене, где было запланировано его совместное выступление с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

//Общество

На кого хотят быть похожи студенты дипломатических факультетов России?

На кого хотят быть похожи студенты дипломатических факультетов России?

На пресс-конференции, которая была посвящена Дню дипломатического работника, выступили декан факультета международных отношений СПБГУ Ирина Новикова, заведующий кафедрой европейских исследований СПБГУ Константин Худолей, а также представитель МИД РФ В Северной столице Владимир Запевалов. 

//Общество

Даже невозвратные билеты возвращаются

Даже невозвратные билеты возвращаются

С 2014 года в России практикуются невозвратные билеты. Они стоят дешевле, но есть большой риск потерять свои деньги в случае невозможности вылета. Но, оказывается, в Воздушном кодексе РФ появилась статья о вынужденном отказе пассажира от перевозки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз об отделении от Киева по примеру Крыма еще шести городов Украины
2

Адвокат рассказал о свадьбе экс-губернатора Никиты Белых в СИЗО
3

«Приграничные регионы России просто стонут от украинского ТВ!»
4

Наряд бразильского сенатора на присяге напомнил "мужчинам о свободе выбора"
5

Порошенко утвердил границы «временно оккупированных» районов Донбасса

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры