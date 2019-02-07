Медведева возмутило отношение к Менделееву в мире

Дмитрий Медведев признался, что для него стала недавним открытием информация о том, как иностранцы называют Периодическую таблицу Менделеева. Премьер призвал всеми силами бороться за имя русского учёного на Западе.

«Мне и в голову не приходило, что в мире эта наша периодическая система не носит имени Менделеева», - сказал Медведев. Также он подчеркнул, что за такое крупное достижение необходимо бороться. К этому он призвал не только учёных, но также представителей власти и бизнесменов.

Как правило, во всём мире, называя таблицу Менделеева, опускают имя выдающегося учёного, сообщает Мир24. Для жителей других стран она больше известна как Периодическая таблица или Периодическая таблица химических элементов.