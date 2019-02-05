Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в неcколько раз, выяcнили ученые из Национального инcтитута информации об окружающей cреде в США.

В 2000 году скорость этих изменений возросла более чем в три раза. В связи с этим ученым пришлось даже раньше обычного 5-летнего срока скорректировать так называемую мировую магнитную модель WMM.

Согласно обновленным данным исследовательского проекта World Magnetic Model, Северный магнитный полюс движется в сторону российской Сибири от канадской Арктики, передает во вторник РИА Новости.

В настоящий момент он уже преодолел линию перемены дат - условную границу на поверхности планеты Земля, проходящую от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки.