Ученые: женский мозг стареет практически на четыре года медленнее, чем мужской

Американские ученые провели исследование и выяснили, что мозг женщин стареет примерно на четыре года медленнее, чем мозг мужчин. В вышеуказанном эксперименте принимали участие около 200 человек.

Всем добровольцам было от 20 до 82 лет. Эксперты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали данные позитронно-эмиссионной томографии и сделали вывод, что в среднем мозг женщин в среднем на 3,8 лет моложе, чем их фактический возраст. Как уточняет издание The Guardian, при этом мозг мужчин на 2,4 года старше фактического возраста испытуемых.

Интересно, что подобные различия наблюдались не только у пожилых людей, но также у участников исследования в возрасте около двадцати лет. Ученые утверждают, что подобная особенность женского мозга позволяет им даже в старости осваивать новые навыки.