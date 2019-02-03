В Египте обнаружили древнее захоронение

Археологи обнаружили в Египте древнее кладбище с сорока мумиями. Также в захоронении обнаружили керамику, погребальные маски и прочую атрибутику, использующуюся древними египтянами при упокоении усопших.

Находку обнаружили специалисты из университета эль-Миньи и министерства по делам древностей при раскопках комплекса Туна эль-Габа. Кладбище древних египтян было найдено в районе Туна эль-Габаль в провинции эль-Минья в центральной части Египта. Особенно открытие ценно тем, что внутри захоронения исследователи обнаружили гробницы с саркофагами из камня, а также около сорока мумий в хорошем состоянии, сообщает РИА Новости. Причём около четверти мумий – детские. Специалисты относят свою находку к греко-римскому периоду в истории Египта, который длился с четвёртого века до нашей эры по четвёртый век нашей эры.