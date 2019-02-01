В России к выходу в открытый космос подготовили андроида

Российский человекоподобный робот SAR-401 прошел испытания в Центре подготовки космонавтов, сообщил в ходе выступления на академических чтениях старший научный сотрудник ЦПК Юрий Чеботарев.

"На базе ЦПК с этим роботом было проведено уже несколько испытаний. В частности, на тренажере «Выход-2»", - цитирует Чеботарева РИА Новости. "Выход2" - имитатор выхода в открытый космос.

Андроид работает в режиме копирования движений человека-оператора. В ЦПК создан стенд для подготовки космонавтов к управлению такими роботами как в виртуальной реальности, так и "вживую".