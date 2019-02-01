Ученые перечислили ключевые угрозы для человечества

Ученые провели исследования и выявили самые главные угрозы для человечества. Специалисты выделили три проблемы, которые в настоящий момент необходимо решать, чтобы они не переросли в катастрофу.

Отмечается, что первая угроза – климатическая. Главными факторами, влияющими на изменение окружающей среды, являются транспорт, сельскохозяйственная промышленность, добыча полезных ископаемых, а также пренебрежение к страшным последствиям для экосистем.

Как уточняет портал Science Alert, второй угрозой считается массовое ожирение, а третьей – недоедание. Оба этих фактора говорят о несовершенстве продовольственной системы и политики, которая направлена исключительно на прибыль. При этом не учитываются вредные последствия для здоровья человека и экологии.