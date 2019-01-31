Ученые обнаружили 35000-летний череп современного человека

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.

На сайте университета отмечается, что находка была сделана в долине Салхит. Изначально ученые полагали, что кости принадлежат не предку современного человека, а плейстоценовому гоминину Mongolanthropus.

Однако недавно ученые использовали новую технику для радиоуглеродного анализа сильно загрязненных костей. Метод основан на извлечении только одной из аминокислот из всего коллагена, присутствующего в кости.

Выяснилось, что образцы имеют отношение не к переходной форме, а к самому раннему виду современного человека. Отмечается, что находка может оказать определенное влияние на понимание человеческой эволюции.