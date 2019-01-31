Почему киты выбрасываются на берег

Учёным наконец удалось понять причину загадочного поведения китов, массово выбрасывающихся на берег. Исследователи сообщают, что причиной тому являются гидролокаторы.

Учёные исследовали погибших китов и пришли к заключению, что странное поведение животных напрямую связано с декомпрессионной болезнью, причиной которой служат сонары, передаёт Мир24.

Киты приспособлены к глубоководному образу жизни, что сказывается даже на их замедленном сердцебиении. Гидролокаторы, звуки которых слышат киты, пугают животных и заставляют пульс учащаться. Из-за этого повышается повышение кислорода и происходит накопление азота в теле животного, что и приводит к декомпрессии. Сильная боль, сопутствующая этому, дезориентирует китов, и те выбрасываются на берег.

В качестве доказательств этому специалисты приводят статистику: в годы, когда сонары только начинали использоваться, случаи гибели китов на берегу были единичными, в отличие от нынешней ситуации.