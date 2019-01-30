Эксперты составили список худших советов по похудению

Диетологи из Австралии составили список самых плохих советов по похудению. Оказалось, что многие методы, которые распространяются в сети, на самом деле не являются правильными и эффективными.

Специалист Ли Холмс отметила, что некоторые низкокалорийные продукты, которыми советуют питаться для потери веса, могут нанести здоровью вред. Эксперт уточнила, что следует соблюдать четкий баланс между белками, углеводами и полезными жирами, сообщает газета Daily Mail.

Гуру фитнеса Кейла Итсайнас отмечает, что не следует верить мифам об углеводах. Многие желающие похудеть даже не смотрят в их сторону, но на самом деле ничего страшного в них нет, более того – углеводы повышают уровень выносливости и энергии.

Диетолог Джессика Сипель считает одним из ключевых мифов то, что спорт может подарить идеальную фигуру без соблюдения режима питания. Женщина утверждает, что тренироваться следует 30-45 минут 5 дней в неделю и делать это без фанатизма, а также питаться сбалансированно.

Кроме того, рекомендуется не увлекаться детоксом, поскольку это может навредить метаболизму.